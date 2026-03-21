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Der Bosch-Dominoeffekt: Wie Deutschland seine Industrie verliert

Was bei Bosch in Waiblingen beginnt, endet in einer existenziellen Zerreißprobe für den gesamten Industriestandort. Wir erleben gerade den lautlosen Abzug von Kapital und Innovation in Richtung USA und Asien. Werden die politischen Weichen nicht sofort umgelegt, kollabiert das System aus Zulieferern und Mittelstand unwiderruflich.
Autor
avtor
Anika Völger
21.03.2026 05:41
Lesezeit: 3 min
Der Bosch-Dominoeffekt: Wie Deutschland seine Industrie verliert
Bosch streicht 13.000 Stellen. Erleben wir den endgültigen Standort-Exitus? Warum der Mittelstand mitfällt und Deutschland zum Industriemuseum degradiert (Foto: dpa). Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Der Bosch-Knall: Warum das Aus in Waiblingen erst die Spitze des Eisbergs ist.
  • Tödliche Kettenreaktion: Wie die Flucht der Konzerne den Mittelstand schutzlos mitreißt.
  • Geldflucht ins Ausland: Warum deutsche Milliarden lieber in den USA oder Asien arbeiten. 

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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