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Der Bosch-Dominoeffekt: Wie Deutschland seine Industrie verliert

Was bei Bosch in Waiblingen beginnt, endet in einer existenziellen Zerreißprobe für den gesamten Industriestandort. Wir erleben gerade den lautlosen Abzug von Kapital und Innovation in Richtung USA und Asien. Werden die politischen Weichen nicht sofort umgelegt, kollabiert das System aus Zulieferern und Mittelstand unwiderruflich.