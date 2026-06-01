Rentenversicherung: 20 Prozent Rentenbeitrag im Jahr 2029?

Wie die Bild-Zeitung berichtete, würde bei einem Eintreten der Prognose bei einem mittleren Bruttogehalt von 4.500 Euro die jährliche Belastung um 351 Euro wachsen. (Foto: dpa)

Wie die Bild-Zeitung berichtete, würde bei einem Eintreten der Prognose bei einem mittleren Bruttogehalt von 4.500 Euro die jährliche Belastung um 351 Euro wachsen. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

20 Prozent Rentenbeitrag im Jahr 2029 vorhergesagt

Der Beitragssatz für die Rentenversicherung könnte einer offiziellen Schätzung zufolge 2028 deutlich auf 19,9 Prozent steigen. Das wären 1,3 Prozentpunkte mehr als 18,6 Prozent wie heute und 0,1 Prozentpunkte mehr als bisher geschätzt.

Bei den Zahlen dieser Frühjahrsfinanzschätzung 2026, die die Rentenversicherung im Internet veröffentlicht hatte, handele es sich um "Prognosen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage", wie ein Sprecher erläuterte. Die tatsächliche Entwicklung hänge unter anderem von der geplanten Rentenreform der Koalition und der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung ab.

Mehr als 5.300 Euro pro Jahr für die Rente

Wie die Bild-Zeitung berichtete, würde bei einem Eintreten der Prognose bei einem mittleren Bruttogehalt von 4.500 Euro die jährliche Belastung um 351 Euro wachsen. Mehr als 5.300 Euro flössen dann pro Jahr als Arbeitnehmerbeitrag an die Rentenkasse. Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich den Rentenbeitrag je zur Hälfte.

Bis 2027 soll der Beitragssatz laut der Finanzschätzung bei 18,6 Prozent stabil bleiben, 2029 wie bereits angenommen bei 20 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens liegen und in den Folgejahren weiter steigen. Für die Rentenversicherung komme der prognostizierte Anstieg des Beitragssatzes nicht unerwartet, sagte der Sprecher.

"Erste Erhöhung seit 2007"

Die Rentenversicherung wies darauf hin, dass der aktuelle Beitragssatz seit 2018 durchgehend stabil sei und in den Jahren zuvor bereits deutlich höher als heute gelegen habe. "Bei dem für 2028 erwarteten Anstieg handelt es sich um die erste Erhöhung seit 2007."

Mit der Schätzung schreiben die Fachleute bisherige Vorausberechnungen mit den neuen Entwicklungen aus der Frühjahrsprojektion der Regierung für die Wirtschaft fort. Im April hatte die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose halbiert. Erwartet wird in diesem Jahr noch ein Mini-Wachstum von 0,5 Prozent, vor allem wegen der massiven Auswirkungen des Iran-Kriegs.

Ausgaben steigen auf 421 Milliarden Euro

Schon seit langem ist bekannt, dass die Rentenausgaben mit dem Übertritt geburtenstarker Jahrgänge in die Rente künftig hinter den Einnahmen zurückzufallen drohen. Die Bundesregierung will deshalb auf Basis von Vorschlägen einer Rentenkommission noch bis zum Sommer eine große Rentenreform auf den Weg bringen.

Im vergangenen Jahr stiegen die Gesamteinnahmen der Rentenversicherung laut der Frühjahrsschätzung um 5,3 Prozent auf 417,4 Milliarden, die Ausgaben um 6 Prozent auf 421,3 Milliarden Euro.

Sozialbeiträge drohen breit zu steigen