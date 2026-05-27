Politik

Großbritanniens EU-Rückkehr: Realistische Option oder politischer Wunschtraum?

Erst galt der Brexit als endgültig, nun spricht ein Labour-Schwergewicht offen von Großbritanniens EU-Rückkehr. Hinter der neuen Europasehnsucht steht weniger Nostalgie als wirtschaftlicher Druck. Doch ausgerechnet die Politik, die den Schaden begrenzen müsste, fürchtet den nächsten Kulturkampf.