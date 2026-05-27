Politik

Großbritanniens EU-Rückkehr: Realistische Option oder politischer Wunschtraum?

Erst galt der Brexit als endgültig, nun spricht ein Labour-Schwergewicht offen von Großbritanniens EU-Rückkehr. Hinter der neuen Europasehnsucht steht weniger Nostalgie als wirtschaftlicher Druck. Doch ausgerechnet die Politik, die den Schaden begrenzen müsste, fürchtet den nächsten Kulturkampf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.05.2026 05:58
Lesezeit: 5 min
Großbritanniens EU-Rückkehr: Realistische Option oder politischer Wunschtraum?
Wes Streeting bringt Großbritanniens EU-Rückkehr zurück in die Labour-Debatte und setzt Premierminister Keir Starmer damit unter Druck. (Foto: dpa/PA Wire | James Manning) Foto: James Manning

Im Folgenden:

  • Warum Großbritanniens EU-Rückkehr wieder auf die Agenda rückt.
  • Wie Wes Streeting Labour in der Brexit-Frage unter Druck setzt.
  • Welche wirtschaftlichen Schäden den EU-Kurs in London verändern.

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