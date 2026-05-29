Politik

Angst ums Eigenheim: SPD-Experte warnt vor Zugriff auf Vermögen bei Pflegebedürftigkeit

Angesichts der chronischen Finanznöte der Pflegeversicherung wächst der Druck auf private Rücklagen. In der Debatte über eine stärkere Heranziehung von Ersparnissen und Immobilien zur Pflegefinanzierung warnt die SPD nun vor drastischen Konsequenzen für den Mittelstand. Das Eigenheim sei für die meisten Familien keine Luxusreserve, sondern das Ergebnis lebenslanger Arbeit, betonte SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis. Er fordert mehr Ehrlichkeit in der Diskussion.