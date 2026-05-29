Wirtschaft

Trotz Energie-Schock: Teuerungswelle in Deutschland flaut im Mai ab

Die deutsche Wirtschaft stemmt sich gegen die Krisenfolgen: Trotz der durch den Iran-Krieg sprunghaft gestiegenen Kosten für Haushaltsenergie und Sprit hat sich die Inflation im Mai auf 2,6 Prozent abgeschwächt. Ökonomen führen den Rückgang vor allem auf politische Gegenmaßnahmen und statistische Effekte zurück.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.05.2026 14:35
Lesezeit: 2 min
Trotz Energie-Schock: Teuerungswelle in Deutschland flaut im Mai ab
Trotz Iran-Krieg und hoher Energiepreise fällt die Inflation im Mai auf 2,6 Prozent. Was Tankrabatt und Rohölpreise dabei bewirkt haben und was Verbraucher als nächstes erwartet (Foto: dpa). Foto: Andy Wong

Im Folgenden:

  • Warum die deutsche Inflationsrate im Mai trotz Energiepreisschock auf 2,6 Prozent sank.
  • Wie der staatliche Tankrabatt die Teuerung im Mai spürbar gedämpft hat.
  • Welche Inflationsrisiken der Iran-Krieg für Deutschland bis 2026 mit sich bringt.

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