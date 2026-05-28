Wirtschaft

Renten-Kluft im Osten: BSW prangert "skandalösen Rückstand" an

Auch mehr als dreieinhalb Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung bleibt die Schere bei den Alterseinkommen weit geöffnet: Senioren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen im Schnitt mit mehreren Tausend Euro weniger im Jahr auskommen als Rentner im Westen. Das zeigen aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes, die das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) abgefragt hat. Parteigründerin Wagenknecht sprach gegenüber der dpa von einer verfehlten Renteneinheit und nannte die Zahlen einen „Skandal“.