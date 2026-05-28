Wirtschaft

EU verhängt 200-Millionen-Strafe gegen Onlinehändler Temu

Temu lockt Millionen Kunden mit Billigpreisen - nun greift die EU hart durch. Brüssel wirft der China-Plattform schwere Verstöße gegen Verbraucherschutz und Sicherheitsregeln vor.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.05.2026 12:59
Lesezeit: 3 min
EU verhängt 200-Millionen-Strafe gegen Onlinehändler Temu
Schön billig, allerdings oft Ramsch: Billigware von Temu aus China. (Foto: dpa) Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden:

  • Warum die EU Temu jetzt mit 200 Millionen Euro bestraft.
  • Welche Gefahr von Billigprodukten auf Temu ausgehen könnte.
  • Wie Babyspielzeug und Ladegeräte bei Tests durchfielen.

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