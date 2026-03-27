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Billige Online-Ware: EU führt neue Bearbeitungsgebühr ein

Unzählige Pakete kommen von Online-Händlern wie Shein, Temu, AliExpress und Co. in die EU. Die Flut kleiner Päckchen ist teuer - eine Bearbeitungsgebühr soll helfen, die steigenden Kosten zu decken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.03.2026 13:54
Lesezeit: 2 min
Billige Online-Ware: EU führt neue Bearbeitungsgebühr ein
Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) werden täglich etwa 400.000 Pakete von Shein und Temu an deutsche Kunden verschickt. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum die EU ab November eine neue Bearbeitungsgebühr auf Online-Bestellungen erhebt.
  • Wie Shein, Temu und AliExpress von den geplanten Zollreformen ab Juli betroffen sind.
  • Weshalb die bisherige Zollfreigrenze von 150 Euro schrittweise vollständig abgeschafft wird.

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