Wirtschaft

Online-Shopping verliert, stationärer Handel gewinnt: Kommt eine Trendwende?

Online-Bestellungen, Retouren und Ausgaben sinken, während der Einkauf im stationäre Handel steigt: Immer mehr Deutsche kaufen wieder im Geschäft vor Ort. Welche Faktoren beim Online-Shopping zu einem geänderten Konsum- und Bezahlverhalten führen. Erlebt der stationäre Einzelhandel ein Comeback?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.02.2026 11:18
Lesezeit: 3 min
Online-Shopping verliert, stationärer Handel gewinnt: Kommt eine Trendwende?
ibi-Consumer-Report 2025: Online-Handel verliert an Schwung – während stationäre Geschäfte an Bedeutung gewinnen. (Foto: dpa) Foto: Christophe Gateau

Im Folgenden:

  • Warum der stationäre Einzelhandel in Deutschland ein Comeback erlebt.
  • Weshalb die monatlichen Online-Bestellungen zurückgegangen sind.
  • ibi-Consumer-Report 2025: Wie sich Kauf- und Konsumverhalten ändert.   

04.02.2026

Online-Bestellungen, Retouren und Ausgaben sinken, während der Einkauf im stationäre Handel steigt: Immer mehr Deutsche kaufen wieder im...

