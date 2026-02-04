Wirtschaft

Online-Shopping verliert, stationärer Handel gewinnt: Kommt eine Trendwende?

Online-Bestellungen, Retouren und Ausgaben sinken, während der Einkauf im stationäre Handel steigt: Immer mehr Deutsche kaufen wieder im Geschäft vor Ort. Welche Faktoren beim Online-Shopping zu einem geänderten Konsum- und Bezahlverhalten führen. Erlebt der stationäre Einzelhandel ein Comeback?