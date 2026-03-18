Wirtschaft

Autoindustrie unter Kostendruck: Stellenabbau in Deutschland nimmt zu

Die deutsche Automobilindustrie steht unter wachsendem Druck, da Produktion und Investitionen zunehmend nach Osteuropa abwandern. Welche Folgen hat diese Entwicklung für Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und den Industriestandort Deutschland?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.03.2026 17:18
Lesezeit: 4 min
Autoindustrie unter Kostendruck: Stellenabbau in Deutschland nimmt zu
Die Verlagerung der Automobilproduktion nach Osteuropa beschleunigt den Stellenabbau und setzt den Industriestandort Deutschland zunehmend unter Druck (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum seit 2019 rund 111.000 Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie weggefallen sind.
  • Weshalb Mercedes-Benz und BMW ihre Kapazitäten gezielt in Osteuropa ausbauen statt in Deutschland.
  • Welche strukturellen Reformen nötig wären, um weitere Produktionsverlagerungen zu bremsen.

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