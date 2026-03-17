Wirtschaft

VW-Aktie: Tochter Audi überrascht mit Gewinnplus und neuer Margen-Strategie

Starker Impuls für den Volkswagen-Konzern: Während die Branche mit Gegenwind kämpft, liefert die Tochtergesellschaft Audi glänzende Zahlen. Mit einem Nettogewinn von 4,6 Milliarden Euro übertrafen die Ingolstädter das Vorjahr um zehn Prozent. Für die VW-Aktie ist vor allem die neue Rendite-Offensive entscheidend: Audi-Chef und Vorstand planen eine deutliche Steigerung der Margen, um die Profitabilität des gesamten Konzerns nachhaltig zu stärken.