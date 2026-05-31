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Kölner Dom: Eintrittsgeld geplant – verliert ein Wahrzeichen seinen Zauber?

Der Kölner Dom zieht jedes Jahr Millionen Menschen an – Gläubige, Touristen und Einheimische gleichermaßen. Ab Juli soll der Eintritt teilweise kostenpflichtig werden. Was macht ihn dennoch so besonders? Und könnte die neue Regelung das besondere Gefühl verändern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.05.2026 09:51
Lesezeit: 3 min
Kölner Dom: Eintrittsgeld geplant – verliert ein Wahrzeichen seinen Zauber?
Der Kölner Dom begeistert Touristen und Einheimische gleichermaßen. (Foto: dpa) Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Warum fasziniert der Kölner Dom selbst Nichtgläubige?
  • Wieso gilt der Dom als architektonisches Meisterwerk?
  • Was macht den Kölner Dom einzigartig in Deutschland?

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