Panorama

Kölner Dom: Eintrittsgeld geplant – verliert ein Wahrzeichen seinen Zauber?

Der Kölner Dom zieht jedes Jahr Millionen Menschen an – Gläubige, Touristen und Einheimische gleichermaßen. Ab Juli soll der Eintritt teilweise kostenpflichtig werden. Was macht ihn dennoch so besonders? Und könnte die neue Regelung das besondere Gefühl verändern?