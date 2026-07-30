Wirtschaft

Inflation steigt nach Ende des Tankrabatts auf 2,8 Prozent

Der Tankrabatt ist ausgelaufen, der Iran-Krieg hält an: Für Verbraucher in Deutschland sind das schlechte Vorzeichen. Im Juli zog die Teuerungsrate wieder deutlich an. Vor allem die höheren Spritpreise treiben die Inflation nach oben.