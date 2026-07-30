Finanzen

US-Zinsen bleiben stabil: Kommt die Erhöhung im September?

Die US-Zinsen bleiben vorerst unverändert, doch die Debatte über eine mögliche Erhöhung im September läuft bereits. Der KI-Boom macht die Entscheidung komplizierter: Massive Investitionen in Rechenzentren, Chips und Strom könnten die Inflation länger hoch halten.