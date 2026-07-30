Politik

Rentenreform: Warum der Osten gegen Merz rebelliert

Kaum ist der CDU-interne Streit um die Kabinettsumbildung entschärft, droht Bundeskanzler Friedrich Merz neuer Ärger. Drei ostdeutsche Regierungschefs stellen sich gegen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren und verweisen auf die besonderen Realitäten im Osten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.07.2026 15:01
Lesezeit: 3 min
Rentenreform: Warum der Osten gegen Merz rebelliert
Drei ostdeutsche Länder blockieren die Rentenreform von Kanzler Merz: Erfahren Sie, warum die Rente nach 45 Beitragsjahren zum Zankapfel wird (Foto: dpa). Foto: Sebastian Christoph Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum drei ostdeutsche Ministerpräsidenten die geplante Rentenreform von Kanzler Merz blockieren wollen.
  • Wie der Widerstand der Länderchefs die Mehrheit für die Rentenreform im Bundesrat gefährdet.
  • Weshalb die ostdeutschen Regierungschefs auf Sonderregelungen bei der Altersvorsorge pochen.

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