Finanzen

MiCA-Regeln greifen: Warum Krypto-Anleger ihre Börse jetzt überprüfen sollten

Seit dem 1. Juli gelten in der EU deutlich strengere Regeln für Krypto-Dienstleister. Wer europäischen Kunden Kryptohandel, Verwahrung oder andere Krypto-Dienste anbietet, braucht grundsätzlich eine Zulassung nach der europäischen Verordnung über Märkte für Krypto-Vermögenswerte, kurz MiCA. Für Anleger bedeutet das: Sie sollten prüfen, bei welchem Anbieter ihre Krypto-Vermögenswerte liegen und ob dieser Anbieter EU-Kunden weiterhin regulär bedienen darf.