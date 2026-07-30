Finanzen

MiCA-Regeln greifen: Warum Krypto-Anleger ihre Börse jetzt überprüfen sollten

Seit dem 1. Juli gelten in der EU deutlich strengere Regeln für Krypto-Dienstleister. Wer europäischen Kunden Kryptohandel, Verwahrung oder andere Krypto-Dienste anbietet, braucht grundsätzlich eine Zulassung nach der europäischen Verordnung über Märkte für Krypto-Vermögenswerte, kurz MiCA. Für Anleger bedeutet das: Sie sollten prüfen, bei welchem Anbieter ihre Krypto-Vermögenswerte liegen und ob dieser Anbieter EU-Kunden weiterhin regulär bedienen darf.
Autor
avtor
Boštjan Usenik
30.07.2026 12:01
Lesezeit: 9 min
MiCA-Regeln greifen: Warum Krypto-Anleger ihre Börse jetzt überprüfen sollten
Seit dem 1. Juli gelten strenge MiCA:Regeln in der EU. Erfahren Sie, warum Sie Ihre Kryptobörse prüfen müssen und was jetzt mit Binance und USDT passiert (Foto: ChatGPT).

Im Folgenden:

  • Warum die weltweit größte Kryptobörse Binance vorerst den Zugang zum EU-Markt verliert.
  • Weshalb der meistgenutzte Stablecoin USDT auf europäischen Handelsplätzen stark eingeschränkt wird.
  • Wie Anleger jetzt prüfen können, ob ihre Krypto-Börse eine gültige EU-Zulassung besitzt.

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