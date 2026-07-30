Finanzen

Chip-Aktien: China könnte den Markt verändern

Ein weiterer neuer chinesischer KI-Akteur hat den Markt im Sturm erobert. Investoren glauben, dass er den Markt unter Druck setzen könnte, doch insbesondere ein Punkt hinkt hinterher
Autoren
Signe Duedahl Nørgaard, Caroline Froulund, Anine Holmelund Frandsen
30.07.2026 16:00
Lesezeit: 9 min
Chip-Aktien: China könnte den Markt verändern
Die chinesischen Chips können Daten schneller bewegen als gewöhnliche DRAM-Chips. Das macht sie zur Konkurrenz. (Foto: William_Potter/iStock) Foto: William_Potter

Im Folgenden:

  • Wie Chinas rasante Chip-Offensive etablierte Technologie-Aktien weltweit unter Druck setzt.
  • Warum chinesische Produzenten bei hochentwickelten KI-Speicherchips vorerst technologisch hinterherhinken.
  • Welche Auswirkungen billigere chinesische KI-Modelle auf die Bewertung globaler Halbleiterkonzerne haben.

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