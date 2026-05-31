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Kimmel, Fallon, Stewart: Die wichtigsten Late-Night-Shows in den USA – und ihre Wirkung

Von Johnny Carson bis Jimmy Kimmel: Late-Night-Shows gehören fest zur US-Unterhaltungskultur. Heute kämpfen die Formate jedoch mit verändertem Medienkonsum, politischen Debatten und sinkenden Quoten. Welche Shows dominieren noch immer den späten Abend – und welche stehen womöglich vor dem Aus?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.05.2026 14:07
Lesezeit: 3 min
Kimmel, Fallon, Stewart: Die wichtigsten Late-Night-Shows in den USA – und ihre Wirkung
Late-Night-Shows prägen das US-Fernsehen seit Jahrzehnten. (Foto: dpa) Foto: Milo Hess

Im Folgenden:

  • Welche Stars regelmäßig bei Jimmy Kimmel auftreten
  • Weshalb Jon Stewart nur noch montags moderiert
  • Wie sich Late-Night-Shows politisch verändert haben

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