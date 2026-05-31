Panorama

Kimmel, Fallon, Stewart: Die wichtigsten Late-Night-Shows in den USA – und ihre Wirkung

Von Johnny Carson bis Jimmy Kimmel: Late-Night-Shows gehören fest zur US-Unterhaltungskultur. Heute kämpfen die Formate jedoch mit verändertem Medienkonsum, politischen Debatten und sinkenden Quoten. Welche Shows dominieren noch immer den späten Abend – und welche stehen womöglich vor dem Aus?