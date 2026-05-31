Finanzen

Digitaler Euro: Europas Banken bauen eigene Stablecoin-Alternative

Europäische Banken wollen mit einem Euro-Stablecoin die digitale Zahlungsinfrastruktur verändern. Dahinter steht die Sorge, dass der Dollar auch bei digitalen Währungen die Kontrolle übernimmt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.05.2026 11:10
Lesezeit: 8 min
Digitaler Euro: Europas Banken bauen eigene Stablecoin-Alternative
Banken treiben Euro-Stablecoin voran. Wann der digitale Euro kommt, ist aber noch ungewiss. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum mehr als 30 europäische Banken gemeinsam einen Euro-Stablecoin auf den Markt bringen.
  • Wie das Konsortium Qivalis die Dollar-Dominanz im digitalen Zahlungsverkehr brechen will.
  • Welche Rolle KI-gesteuerte Zahlungen und tokenisierte Vermögenswerte bei den Plänen spielen.

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