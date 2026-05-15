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Kartenzahlung statt Bargeld? Hinweis bei Edeka-Markt entfacht hitzige Netz-Debatte

Ein Foto aus einem Edeka-Markt entwickelt sich plötzlich zum Social-Media-Thema. Der Grund: Kunden werden gebeten, möglichst bargeldlos zu bezahlen – sogar bei kleinen Beträgen. Die Reaktionen reichen von Zustimmung bis Empörung. Doch warum möchten Händler Bargeld überhaupt zunehmend vermeiden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.05.2026 11:13
Aktualisiert: 15.05.2026 11:13
Lesezeit: 2 min
Kartenzahlung statt Bargeld? Hinweis bei Edeka-Markt entfacht hitzige Netz-Debatte
Edeka: Bargeldzahlung unerwünscht – zumindest in einer kleinen Filiale auf einer nordfriesischen Insel. (Foto: dpa) Foto: Benjamin Nolte

Im Folgenden:

  • Warum bittet Edeka Kunden plötzlich um weniger Bargeld?
  • Weshalb sorgt ein Kassenschild für fast 400 Upvotes bei Reddit?
  • Wie teuer sind Bargeldzahlungen tatsächlich für Händler?

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