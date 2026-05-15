Warnstreik im Einzelhandel trifft Rewe, Kaufland und Ikea: Drohen Lieferengpässe?

Verdi-Streik: Drohen Lieferengpässe durch den Warnstreik im Einzelhandel?

Der aktuelle Einzelhandel-Streik sorgt gemeinsam mit weiteren Aktionen im Handel bundesweit für Unruhe. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte aus dem Groß-, Außen- und Einzelhandel für Freitag und Samstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Vom Streik betroffen sein könnten neben Kaufland auch Rewe, Metro, Penny, Ikea sowie Modeketten wie H&M, Zara, Primark und Douglas. Der Warnstreik im Einzelhandel ist Teil des laufenden Tarifkonflikts zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern.

Der Einzelhandel-Streik betrifft nicht nur Filialen, sondern auch einzelne Lagerstandorte. Dazu zählen nach Angaben von Verdi unter anderem Logistikbereiche von Rewe und Penny. Kurzfristige Engpässe bei Lebensmitteln in der kommenden Woche sind dadurch möglich. Verbraucher müssen nach bisherigen Informationen jedoch keine leeren Regale befürchten, da die Lagerbestände der Händler als gut gefüllt gelten. Auch die Versorgung mit Medikamenten bleibt laut Verantwortlichen gesichert.

Einzelhandel-Streik begleitet von bundesweiten Aktionen

Mit dem Verdi-Streik will die Gewerkschaft den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. In Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und Dortmund sind Kundgebungen geplant. In Kassel wollen Streikende durch die Innenstadt ziehen. Der Warnstreik im Einzelhandel soll laut Verdi zeigen, dass die Beschäftigten eine stärkere Beteiligung an den Umsätzen der Branche verlangen.

Verdi fordert mindestens 250 Euro mehr pro Monat sowie 150 Euro mehr in der Ausbildung pro Lehrjahr. Gleichzeitig verweist die Gewerkschaft auf Umsatzzuwächse von 5 Prozent im Einzelhandel und 6,4 Prozent im Großhandel im Jahr 2025. Verdi-Verhandlungsführer Marcel Schäuble erklärte, die Beschäftigten spürten täglich, "dass ihre Unternehmen im Wettbewerb gut aufgestellt sind und gleichzeitig sei das Geld für ihre Arbeit immer weniger wert."

Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt eine Erhöhung um zwei Prozent ab November sowie weitere 1,5 Prozent ab August 2027 angeboten. Die Gewerkschaft bezeichnete diese Vorschläge als "vergifteten Angeboten". Der Handelsverband Deutschland sieht dagegen wegen der wirtschaftlichen Lage "kaum Spielraum" für deutliche Lohnerhöhungen. Der Rewe-Streik und der Einzelhandel-Streik gelten deshalb als wichtige Signale vor der nächsten Verhandlungsrunde für 240.000 Beschäftigte. Auch der zweite Rewe-Streik und der zweite Verdi-Streik dürften den Tarifdruck weiter erhöhen.

Verdi-Streik: Tarifstreit im Handel spitzt sich weiter zu

Der Kaufland-Streik zeigt, wie angespannt die Lage im deutschen Einzelhandel derzeit ist. Mit bundesweiten Aktionen bei Rewe, Metro, Ikea und weiteren Unternehmen versucht Verdi, den Druck auf die Arbeitgeber deutlich zu erhöhen. Zwar müssen Verbraucher aktuell keine leeren Regale oder Versorgungsprobleme befürchten, dennoch könnten kurzfristige Lieferengpässe spürbar werden. Entscheidend wird nun die nächste Verhandlungsrunde für die 240.000 Beschäftigten im Groß- und Einzelhandel. Sollte es weiterhin keine Einigung geben, dürften zusätzliche Warnstreiks und größere Protestaktionen folgen. Der Tarifkonflikt könnte sich damit in den kommenden Wochen weiter verschärfen und zunehmend Auswirkungen auf Kunden und Unternehmen haben.