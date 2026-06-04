Technologie

KI-Boom schlägt Iran-Krieg: Drei Billionen Dollar fluten den Energiemarkt

Trotz globaler Krisen fließen nie dagewesene Rekordsummen in den Umbau unserer Stromversorgung, während der KI-Boom gleichzeitig fossile Energien künstlich am Leben hält. Warum dieser historische Wendepunkt den weltweiten Energiemarkt für immer verändert und wer die wahren Profiteure sind, zeigt der neue Investment-Report der IEA.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.06.2026 12:08
Lesezeit: 3 min
KI-Boom schlägt Iran-Krieg: Drei Billionen Dollar fluten den Energiemarkt
Die IEA erwartet 2026 Rekordinvestitionen von 3,4 Billionen Dollar im Energiesektor. Saubere Energien wie Solar dominieren den Kapitalfluss. (Foto: iStock / Sakorn Sukkasemsakorn) Foto: Sakorn Sukkasemsakorn

Im Folgenden:

  • Warum saubere Energien fossile Brennstoffe bei den Investitionen längst abhängen.
  • Wie der weltweite KI-Boom ein überraschendes Comeback von Gaskraftwerken auslöst.
  • Wohin die Rekordsumme von drei Billionen Dollar im Energiesektor fließt.

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