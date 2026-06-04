Technologie

KI-Boom schlägt Iran-Krieg: Drei Billionen Dollar fluten den Energiemarkt

Trotz globaler Krisen fließen nie dagewesene Rekordsummen in den Umbau unserer Stromversorgung, während der KI-Boom gleichzeitig fossile Energien künstlich am Leben hält. Warum dieser historische Wendepunkt den weltweiten Energiemarkt für immer verändert und wer die wahren Profiteure sind, zeigt der neue Investment-Report der IEA.