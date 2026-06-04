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SpaceX will bei Rekord-Börsengang 75 Milliarden Dollar einsammeln

Die Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk erzielt bislang vergleichsweise geringe Umsätze und schreibt tiefrote Zahlen. Dennoch steuert das Unternehmen auf den größten Börsengang der Geschichte zu.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.06.2026 09:38
Lesezeit: 2 min
SpaceX will bei Rekord-Börsengang 75 Milliarden Dollar einsammeln
Eine SpaceX Falcon 9-Rakete mit 23 Starlink-Satelliten, darunter 13 mit Direct-to-Cell-Fähigkeiten, hebt vom Space Launch Complex-40 auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. (Foto: dpa) Foto: Jennifer Briggs

Im Folgenden:

  • Warum Anleger trotz Milliardenverlusten auf SpaceX setzen.
  • Wie Elon Musk die Billionen-Marke überspringen könnte.
  • Welche Rolle Starlink für die Zukunft des Konzerns spielt.

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