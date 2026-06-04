Wirtschaft

Boom im Netz: Onlinehandel koppelt sich von der Konsumflaute ab

Während die Geschäfte in den Innenstädten unter der Kaufzurückhaltung leiden, boomt das Onlineshopping in Deutschland. Laut dem neuen Online-Monitor des Handelsverbands HDE steigen die Umsätze im Netz deutlich stärker als im stationären Handel. Neben der Generation 55 Plus treiben auch smarte KI-Assistenten zur Schnäppchenjagd den Trend an.