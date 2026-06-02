Politik

Begeht Amerika gerade wirtschaftlichen Selbstmord?

Die USA galten über Jahrzehnte als Motor der Weltwirtschaft, doch unter Trump geraten genau jene Kräfte unter Druck, die ihren Aufstieg ermöglicht haben. Protektionismus, politische Eingriffe in Unternehmen und der Bruch mit ökonomischer Vernunft werfen eine zentrale Frage auf: Zerstört Amerika gerade sein eigenes Erfolgsmodell?
Autor
avtor
Christian Bjørnskov
02.06.2026 16:31
Lesezeit: 3 min
Begeht Amerika gerade wirtschaftlichen Selbstmord?
Trump steht für eine Wirtschaftspolitik, die Amerikas Offenheit infrage stellt und deutsche Unternehmen vor neue Risiken stellt. (Foto: dpa/AP | Alex Brandon) Foto: Alex Brandon

Im Folgenden:

  • Warum die US-Wirtschaft plötzlich ihr eigenes Erfolgsmodell gefährdet.
  • Wie Trumps Wirtschaftspolitik Amerikas globale Stärke untergräbt.
  • Welche Folgen dieser Kurs für deutsche Unternehmen haben kann.

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