Politik

Begeht Amerika gerade wirtschaftlichen Selbstmord?

Die USA galten über Jahrzehnte als Motor der Weltwirtschaft, doch unter Trump geraten genau jene Kräfte unter Druck, die ihren Aufstieg ermöglicht haben. Protektionismus, politische Eingriffe in Unternehmen und der Bruch mit ökonomischer Vernunft werfen eine zentrale Frage auf: Zerstört Amerika gerade sein eigenes Erfolgsmodell?