Politik

Trump-Strategie zerlegt Amerikas Macht in Echtzeit

Donald Trump sendet an China ein Signal, das kaum gefährlicher sein könnte. In der Taiwan-Frage rückt er von jener Abschreckung ab, auf der Amerikas Macht und Europas Sicherheit beruhen.Warum daraus nicht nur ein diplomatischer Fehler entsteht, sondern ein strategischer Kollaps mit Folgen für Deutschland.