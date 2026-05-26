Politik

Trump-Strategie zerlegt Amerikas Macht in Echtzeit

Donald Trump sendet an China ein Signal, das kaum gefährlicher sein könnte. In der Taiwan-Frage rückt er von jener Abschreckung ab, auf der Amerikas Macht und Europas Sicherheit beruhen.Warum daraus nicht nur ein diplomatischer Fehler entsteht, sondern ein strategischer Kollaps mit Folgen für Deutschland.
Autor
avtor
Kasper Kildegaard
26.05.2026 11:23
Lesezeit: 4 min
Trump-Strategie zerlegt Amerikas Macht in Echtzeit
Donald Trump sendet ein gefährliches Signal an China. (Foto: dpa/AP | Jacquelyn Martin) Foto: Jacquelyn Martin

Im Folgenden:

  • Warum Trumps Taiwan-Kurs die Abschreckung der USA erschüttert.
  • Wie China von Trumps strategischen Fehlern profitieren könnte.
  • Welche Folgen ein Taiwan-Schwenk für deutsche Interessen hätte.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    3 Monate Zugriff für nur 3 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Kasper Kildegaard
Kaspar Kildegaard ist Journalist bei Borsen, einer dänischen Wirtschaftspublikation aus dem Bonnier-Konzern.
Kritische Rohstoffe: Europas unterschätzter Machtfaktor
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kritische Rohstoffe: Europas unterschätzter Machtfaktor
26.05.2026

Lange Zeit galt die Globalisierung als Garant für Wohlstand und Stabilität. In einer vernetzten Welt, so die Theorie, würde der freie...

Trump-Strategie zerlegt Amerikas Macht in Echtzeit
DWN
Politik
Politik Trump-Strategie zerlegt Amerikas Macht in Echtzeit
26.05.2026

Donald Trump sendet an China ein Signal, das kaum gefährlicher sein könnte. In der Taiwan-Frage rückt er von jener Abschreckung ab, auf...

Pflegeversichung: Kinderlose sollen höheren Pflegebeitrag zahlen
DWN
Panorama
Panorama Pflegeversichung: Kinderlose sollen höheren Pflegebeitrag zahlen
26.05.2026

Die Finanzlage der Pflegeversicherung spitzt sich dramatisch zu. Jetzt prüft die Bundesregierung höhere Beiträge für Kinderlose – und...

Wenn der EURIBOR steigt, wird die Mathematik weniger freundlich
DWN
Finanzen
Finanzen Wenn der EURIBOR steigt, wird die Mathematik weniger freundlich
26.05.2026

Der EURIBOR steigt wieder und signalisiert, dass die Zeit des billigen Geldes nicht zurückkehrt. Für Immobilienkäufer, Unternehmen und...

Baltische Luftraumüberwachung wird zum Testfall für Europas Ostflanke
DWN
Politik
Politik Baltische Luftraumüberwachung wird zum Testfall für Europas Ostflanke
26.05.2026

Eine Drohne dringt in estnischen Luftraum ein, kurz darauf kündigt Polen Kampfjets für Ämari an. Was wie ein regionales Signal wirkt,...

Deutsche Industrie steigert Umsatz und streicht Stellen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Industrie steigert Umsatz und streicht Stellen
26.05.2026

Die deutsche Industrie meldet erstmals seit fast drei Jahren wieder steigende Umsätze – doch gleichzeitig beschleunigt sich der...

SpaceX-Börsengang könnte die gefährlichste Wette des Jahres werden
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft SpaceX-Börsengang könnte die gefährlichste Wette des Jahres werden
26.05.2026

SpaceX soll an die Börse, und die Zahlen wirken gigantisch. Doch hinter der möglichen Rekordbewertung stehen Milliardenverluste, enorme...

EU Inc.: Europas Tech-Traum droht an Amerika zu zerbrechen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EU Inc.: Europas Tech-Traum droht an Amerika zu zerbrechen
26.05.2026

Europa gründet, forscht und erfindet. Doch wenn aus Ideen Konzerne werden sollen, wandern viele der besten Firmen in Richtung USA. Mit EU...