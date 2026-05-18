Politik

Xi lockt Trump mit einem „großen Deal“. Im Hintergrund tickt die Bombe Taiwan

Xi Jinping setzt auf Entspannung mit Donald Trump und lockt mit großen Handelsabkommen. Doch hinter den Milliardenversprechen steht der Taiwan-Konflikt. Er könnte die Beziehungen zwischen China und den USA rasch wieder auf Kollisionskurs bringen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.05.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Xi lockt Trump mit einem „großen Deal“. Im Hintergrund tickt die Bombe Taiwan
Xi Jinping wirbt bei Donald Trump für einen großen Handelsdeal mit China. Doch der Taiwan-Konflikt bleibt ungelöst. (Foto: dpa) Foto: Evan Vucci

Im Folgenden:

  • Warum Xi Jinping Trump mit Milliardendeals lockt – und was er dafür erwartet.
  • Weshalb Taiwan die neu vereinbarten Handelsabkommen zwischen den USA und China gefährden könnte.
  • Wie Trump die ausstehenden Waffenlieferungen an Taiwan als Verhandlungsinstrument gegenüber Peking einsetzt.

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