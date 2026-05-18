Politik

Xi lockt Trump mit einem „großen Deal“. Im Hintergrund tickt die Bombe Taiwan

Xi Jinping setzt auf Entspannung mit Donald Trump und lockt mit großen Handelsabkommen. Doch hinter den Milliardenversprechen steht der Taiwan-Konflikt. Er könnte die Beziehungen zwischen China und den USA rasch wieder auf Kollisionskurs bringen.