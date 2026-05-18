Politik

Nahost-Konflikt: Trump verschärft Ton gegenüber Iran deutlich

Nach Wochen brüchiger Waffenruhe wächst die Angst vor einer neuen militärischen Eskalation. Donald Trump erhöht den Druck auf den Iran, während Drohnenangriffe und wirtschaftliche Risiken die internationale Gemeinschaft alarmieren. Wie lange hält die fragile Lage in der Region noch stand?