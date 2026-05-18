Wirtschaft

Trump gerät durch die Benzinpreise unter Druck: Greift der US-Präsident auf Bidens Plan zurück?

Donald Trump gerät durch steigende Benzinpreise in den USA zunehmend unter politischen Druck und prüft nun einen Tankrabatt nach Bidens Vorbild. Kann eine kurzfristige Entlastung den Unmut der Wähler vor der Zwischenwahl wirklich abfedern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.05.2026 11:00
Lesezeit: 4 min
Trump gerät durch die Benzinpreise unter Druck: Greift der US-Präsident auf Bidens Plan zurück?
Der geplante Tankrabatt soll hohe Benzinpreise in den USA dämpfen, doch Donald Trump riskiert damit neue Finanzlöcher und begrenzte Wirkung für Verbraucher (Foto: dpa) Foto: Alex Brandon

Im Folgenden:

  • Warum Trump nun ausgerechnet Bidens umstrittenen Tankrabatt-Plan wiederbeleben könnte.
  • Weshalb die geplante Benzinabgaben-Aussetzung Milliarden kosten, aber kaum Verbrauchern nützen könnte.
  • Wie steigende Spritpreise Trumps Partei vor der Zwischenwahl politisch gefährlich werden.

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