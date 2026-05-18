Wirtschaft

Trump gerät durch die Benzinpreise unter Druck: Greift der US-Präsident auf Bidens Plan zurück?

Donald Trump gerät durch steigende Benzinpreise in den USA zunehmend unter politischen Druck und prüft nun einen Tankrabatt nach Bidens Vorbild. Kann eine kurzfristige Entlastung den Unmut der Wähler vor der Zwischenwahl wirklich abfedern?