Wirtschaft

US-Zölle: USA planen neue Zölle – Zwangsarbeit als Begründung

Die umstrittene Zollpolitik der Trump-Regierung beschäftigt derzeit die Gerichte. Jetzt wird ein neues Argument für neue, zusätzliche Zölle gezückt: Es geht um Produkte aus Zwangsarbeit.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.06.2026 13:02
Lesezeit: 1 min
US-Zölle: USA planen neue Zölle – Zwangsarbeit als Begründung
Im juristischen Tauziehen um seine umstrittene Zollpolitik hatte US-Präsident Donald Trump Mitte Mai einen Etappensieg errungen. (Foto: dpa) Foto: J. Scott Applewhite

Im Folgenden:

  • Warum die USA 60 Ländern – auch der EU – neue Zölle androhen.
  • Welche Frist Handelspartner haben, bevor zusätzliche Abgaben greifen.
  • Weshalb Zwangsarbeit zum neuen Argument in Trumps Zollpolitik wird. 

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