Politik

EU-USA-Abkommen: Brüssel bekommt nicht, was es wollte, aber was es braucht

Bernd Lange, Chef des Ausschusses für den Außenhandel des Europäischen Parlaments, glaubt, dass die EU ein Sicherheitsnetz gegen unvorhersehbare US-Zollpraktiken benötigt.
Autor
avtor
Albina Kenda
24.05.2026 09:33
Lesezeit: 8 min
EU-USA-Abkommen: Brüssel bekommt nicht, was es wollte, aber was es braucht
DIe EU sichert sich Schutzklauseln gegen US-Zölle. Die Frage bleibt, wie lange diese tatsächlich „schützen“. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum das EU-USA-Handelsabkommen trotz 15-Prozent-Zöllen auf europäische Exporte als Erfolg gilt.
  • Welche neuen Schutzmechanismen die EU aktivieren kann, wenn US-Importe europäischen Herstellern schaden.
  • Weshalb das Abkommen Ende 2029 ausläuft und WTO-Regeln dabei eine entscheidende Rolle spielen.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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