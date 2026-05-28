Wirtschaft

China-Abhängigkeit wird zur Falle für Europas Industrie

Europa will sich von China lösen und merkt nun, wie tief die eigene Industrie längst verstrickt ist. Brüssel setzt auf Härte, doch fehlende Ersatzlieferanten, teure Energie und schwache Wettbewerbsfähigkeit treffen vor allem Autobauer und Zulieferer. Für Deutschland und kleinere Länder wie Slowenien wird daraus ein Test, ob Europas Industriepolitik noch Realitätssinn besitzt.