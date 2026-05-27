Politik

China-Politik: Zwischen Vorsicht und Fairness - Reiches Spagat

Bundeswirtschaftsministerin Reiche sucht in Peking den Dialog mit China. Doch seltene Erden, fairer Wettbewerb und die Debatte über schärfere EU-Schutzinstrumente zeigen, wie schwierig der Kurs ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.05.2026 14:28
Lesezeit: 3 min
China-Politik: Zwischen Vorsicht und Fairness - Reiches Spagat
Wirtschaftsministerin Reiche im Gespräch mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Ministerin Reiche für Kooperation und fairen Wettbewerb wirbt. 
  • Wie wichtig Chinas seltene Erden für die deutsche Industrie sind. 
  • Warum Deutschland für schärfere Handelsschutzinstrumente eintritt.

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