Politik

Putin bei Xi: Russland verspricht China stabile Energieversorgung in unsicheren Zeiten

Während Konflikte im Nahen Osten die Weltmärkte verunsichern, setzen Moskau und Peking demonstrativ auf Zusammenarbeit. Putin lobt China als verlässlichen Partner und verspricht stabile Energielieferungen. Doch kann diese Allianz die wachsenden Risiken für Handel und Versorgung tatsächlich abfedern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.05.2026 08:28
Lesezeit: 2 min
Putin bei Xi: Russland verspricht China stabile Energieversorgung in unsicheren Zeiten
Der russische Präsident Wladimir Putin (rechts) und der chinesische Präsident Xi Jinping inspizieren eine Ehrengarde. (Foto: dpa) Foto: Maxim Shemetov

Im Folgenden:

  • Warum betont Putin Russlands Rolle als verlässlicher Energielieferant?
  • Weshalb sieht Xi die Weltordnung zunehmend unter Druck?
  • Wie stark ist Chinas Abhängigkeit von russischer Energie inzwischen?

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