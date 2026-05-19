Politik

Putin in China: Xi stärkt Allianz mit Russland

China empfängt innerhalb weniger Tage die Präsidenten der USA und Russlands. Während Putin und Xi ihre strategische Partnerschaft vertiefen wollen, rücken Ukraine-Krieg, Iran-Konflikt und Energiepolitik in den Mittelpunkt. Entsteht in Peking gerade ein neues Zentrum der globalen Machtpolitik?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
19.05.2026 08:39
Lesezeit: 3 min
Putin in China: Xi stärkt Allianz mit Russland
Der russische Präsident Wladimir Putin (links) und der chinesische Präsident Xi Jinping im September 2025. (Foto: dpa) Foto: Sergei Bobylev

Im Folgenden:

  • Warum reist Putin nur Tage nach Trump nach China?
  • Welche Rolle spielt China im Ukraine-Krieg wirklich?
  • Weshalb gewinnt russisches Gas für China an Bedeutung?

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