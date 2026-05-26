China fesselt Deutschlands Industrie immer stärker

Arbeiter überprüfen fertige Produkte in einer Montagewerkstatt der Ruipu Saike Power Battery Co., Ltd., einem chinesisches High-Tech-Gemeinschaftsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Akkumulatoren und Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge (EV) spezialisiert hat. (Foto: dpa) Foto: Jin Haoyuan