Wirtschaft

China fesselt Deutschlands Industrie immer stärker

Deutschland wollte sich von China unabhängiger machen – doch bei Akkus, Solarpanels und Antibiotika steigt die Abhängigkeit sogar weiter. Eine neue Studie zeigt, wie tief zentrale Industrien inzwischen an chinesischen Lieferketten hängen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.05.2026 17:34
Lesezeit: 1 min
China fesselt Deutschlands Industrie immer stärker
Arbeiter überprüfen fertige Produkte in einer Montagewerkstatt der Ruipu Saike Power Battery Co., Ltd., einem chinesisches High-Tech-Gemeinschaftsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Akkumulatoren und Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge (EV) spezialisiert hat. (Foto: dpa) Foto: Jin Haoyuan

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands China-Abhängigkeit trotz Warnungen weiter wächst.
  • Welche Produkte Deutschland fast nur noch aus China importiert.
  • Wie stark China den Markt für Solarpanels inzwischen dominiert.

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