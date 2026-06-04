Wirtschaft

Trump-Zölle: Wie Washington Europas Exporte ins Visier nimmt

Donald Trump ist mit seinen alten Zöllen juristisch gescheitert. Nun versucht Washington es erneut und setzt auf den Vorwurf der Zwangsarbeit. Für die EU könnte daraus ein teurer Handelskonflikt entstehen, der besonders exportstarke Unternehmen unter Druck setzt.