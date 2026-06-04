Wirtschaft

Trump-Zölle: Wie Washington Europas Exporte ins Visier nimmt

Donald Trump ist mit seinen alten Zöllen juristisch gescheitert. Nun versucht Washington es erneut und setzt auf den Vorwurf der Zwangsarbeit. Für die EU könnte daraus ein teurer Handelskonflikt entstehen, der besonders exportstarke Unternehmen unter Druck setzt.
Autor
avtor
Teja Grapulin
04.06.2026 10:15
Aktualisiert: 04.06.2026 10:43
Lesezeit: 3 min
Trump-Zölle: Wie Washington Europas Exporte ins Visier nimmt
Donald Trump sucht nach einer neuen Rechtsgrundlage für seine Zollpolitik und erhöht damit den Druck auf Europas Exporteure. (Foto: dpa/AP | Matt Rourke) Foto: Matt Rourke

Im Folgenden:

  • Warum Trumps neue Zölle auch deutsche Unternehmen treffen könnten.
  • Wie Washington seine Handelspolitik juristisch neu absichern will.
  • Welche Rolle der Vorwurf der Zwangsarbeit dabei spielt.

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Teja Grapulin

Zum Autor:

Teja Grapulin ist Journalistin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung „Casnik Finance“ und deckt ein breites Spektrum an Themen ab – von der Aufarbeitung komplexer nationaler und EU-Behördenabläufe bis hin zur Berichterstattung über aktuelle wirtschaftliche Ereignisse, die für die Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung sind.

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