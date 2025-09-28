Wirtschaft

Neue Handelspartner nach Trump-Zöllen: EU stellt Freihandelsabkommen in Aussicht

Nach den Trump-Zöllen sieht es für die EU-Exportwirtschaft nicht gut aus. Brüssel reagiert mit Initiativen für neue Freihandelsabkommen, um wichtige Märkte zu sichern und die Abhängigkeit von den USA zu verringern. Dabei kommt das Mercosur-Abkommen ins Spiel.