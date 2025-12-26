Finanzen

Inflationskrise USA: Warum 2026 zum gefährlichsten Jahr werden könnte

Die Warnung eines führenden Ökonomen zeichnet ein düsteres Bild für die USA. Die Rückkehr einer hartnäckigen Inflationswelle könnte die Zentralbank zu überraschenden Zinserhöhungen zwingen und die Finanzmärkte weltweit erschüttern. Während Anleger mit Entspannung rechnen, deutet vieles auf ein Jahr hin, das von politischem Druck, wirtschaftlicher Unsicherheit und einer riskanten Fehlsteuerung der Geldpolitik geprägt sein wird.