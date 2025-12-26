Finanzen

Inflationskrise USA: Warum 2026 zum gefährlichsten Jahr werden könnte

Die Warnung eines führenden Ökonomen zeichnet ein düsteres Bild für die USA. Die Rückkehr einer hartnäckigen Inflationswelle könnte die Zentralbank zu überraschenden Zinserhöhungen zwingen und die Finanzmärkte weltweit erschüttern. Während Anleger mit Entspannung rechnen, deutet vieles auf ein Jahr hin, das von politischem Druck, wirtschaftlicher Unsicherheit und einer riskanten Fehlsteuerung der Geldpolitik geprägt sein wird.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.12.2025 17:37
Lesezeit: 3 min
Inflationskrise USA: Warum 2026 zum gefährlichsten Jahr werden könnte
2026 werden wir die wahren Konsequenzen von Trumps Wirtschaftspolitik zu spüren bekommen, glaubt der amerikanische Ökonomen Adam Posen. (Foto: dpa) Foto: Alex Brandon

Im Folgenden:

  • Warum die Federal Reserve die Inflation unterschätzt.
  • Wie Trumps Politik den Preisdruck verschärft.
  • Welche Folgen steigende Zölle für Unternehmen haben.

