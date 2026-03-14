Wirtschaft

OSINT: Wie Satellitendaten Staaten und Konzerne kontrollierbar machen

Satelliten blicken längst nicht mehr nur für Militärs und Geheimdienste auf die Erde. Mit frei zugänglichen Satellitendaten und OSINT kann heute jeder überprüfen, ob Wälder verschwinden, Flüsse über die Ufer treten oder Regierungen die Wahrheit sagen, was die Spielregeln von Transparenz, Kontrolle und Macht grundlegend verändert.