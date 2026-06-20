Wirtschaft

Energiewende: Milliardenauftrag für Windstrom-Plattform geht nach Rostock

Für die Anbindung von Windparks auf See an Stromleitungen an Land sind Konverter notwendig. Warum der Milliardenauftrag des Netzbetreibers 50Hertz an den Industriestandort Rostock in Mecklenburg-Vorpommern geht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
20.06.2026 13:55
Lesezeit: 1 min
Energiewende: Milliardenauftrag für Windstrom-Plattform geht nach Rostock
Die riesige Konverterplattform für die Offshore-Windkraftanlagen DolWin Gamma wird am 15.06.2017 in Rostock-Warnemünde von Schleppern auf die Ostsee gezogen. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum der Milliardenauftrag an den Industriestandort Rostock geht.
  • Wie der Bau neuer Offshore-Konverter neue Arbeitsplätze schafft.
  • Welches Firmenkonsortium von der geplanten Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro profitiert.

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