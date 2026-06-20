Technologie

KI-Pionier Bengio: „Wir können die Vorteile nutzen, ohne die Katastrophe zu riskieren“

Yoshua Bengio ist ein kanadischer Informatiker, der bekannt wurde durch seine Forschung zu künstlichen neuronalen Netzen und Deep Learning. Der Pionier für künstliche Intelligenz sieht erstmals einen mathematisch greifbaren Weg zu sichererer KI. Gleichzeitig warnt Bengio, dass Europa im Rennen um die mächtigsten KI-Modelle schnell abgehängt werden könnte.
Autor
avtor
Kasper Saugmann
20.06.2026 16:00
Lesezeit: 10 min
KI-Pionier Bengio: „Wir können die Vorteile nutzen, ohne die Katastrophe zu riskieren“
"Wenn die Menschen zum ersten Mal verstehen, dass ihnen die Zukunft ihrer Kinder genommen werden kann, werden sie verlangen, dass ihre Regierungen handeln", sagte Bengio, der erstmals einen mathematisch greifbaren Weg zu einer sicheren KI sieht. So meint er selbst. (Illustration ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum KI-Pionier Yoshua Bengio erstmals einen mathematischen Weg zu sichererer KI sieht.
  • Weshalb Europa im globalen KI-Rennen gegen USA und China bald abgehängt sein könnte.
  • Welche konkreten wirtschaftlichen und politischen Risiken unkontrollierte KI-Entwicklung birgt.

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