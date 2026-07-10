Finanzen

Bitcoin unter Druck: Warum die nächste Rally auf sich warten lässt

Der Bitcoin steckt in der Krise: Der Kurs fällt, Anleger ziehen Kapital ab und setzen lieber auf KI-Aktien. Gleichzeitig wird Mining durch steigende Energiekosten immer unprofitabler. Historische Muster machen wenig Hoffnung auf eine schnelle Erholung.
Autor
avtor
Bor Mirtič
10.07.2026 14:09
Lesezeit: 5 min
Bitcoin unter Druck: Warum die nächste Rally auf sich warten lässt
Der Bitcoin sinkt: Miner kämpfen mit hohen Energiekosten. Warum Investoren jetzt auf Aktien im Bereich KI setzen und was das für Anleger bedeutet (Foto: dpa). Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum Anleger Milliarden aus Bitcoin-ETFs abziehen und stattdessen in KI-Aktien investieren.
  • Wie steigende Stromkosten das Geschäftsmodell der Bitcoin-Miner zunehmend unrentabel machen.
  • Weshalb historische Kursmuster erst im Jahr 2028 eine neue Krypto-Rally versprechen.

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Bor Mirtič

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Bor Mirtič ist Redakteur bei Finance.si und schreibt vor allem über Finanzmärkte, Aktien, Unternehmen und internationale Wirtschaftsentwicklungen. Wir konnten ihn als Gastautor gewinnen.

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