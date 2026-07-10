Politik

Mammutsitzung vor der Sommerpause: Bundesrat beschließt zahlreiche Gesetze nach turbulenten Debatten

Die Länderkammer hat sich mit einer außergewöhnlich dynamischen und dicht gedrängten Sitzung in die parlamentarische Sommerpause verabschiedet. Bis zur letzten Minute rangen die Bundesländer um zentrale Weichenstellungen und setzten dabei auch hochgradig umstrittene Beschlüsse kurzfristig auf die Tagesordnung. Trotz heftiger politischer Debatten machte der Bundesrat am Ende den Weg für eine Vielzahl wichtiger Gesetzesvorhaben frei.