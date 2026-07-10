Finanzen

Schuldenweltmeister Deutschland: Regierung plant noch mehr Schulden - wird die Defizitgrenze gekillt?

Die Staatsverschuldung wächst unter Bundesfinanzminister Klingbeil rasant und die Regierung hat bisher keinen Plan gegen steigende Schulden. Auch die eingesetzten Experten für eine Reform der Schuldenbremse können sich nicht auf eine Lösung einigen. Warum Sparen für die Regierung ein Fremdwort ist und eine Aufweichung der Schuldenbremse droht.