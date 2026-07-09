Politik

Durchgepeitschte Reformen: Karlsruhe lässt Koalition trotz Verfahrenskritik gewähren

Das Bundesverfassungsgericht hat die Eilanträge der Opposition gegen das Gesundheits-Sparpaket und das Heizungsgesetz abgewiesen. Damit scheitert der Versuch, das von Kritikern als „chaotisch“ und überstürzt kritisierte Gesetzgebungsverfahren der schwarz-roten Koalition in letzter Sekunde gerichtlich zu stoppen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
09.07.2026 15:44
Lesezeit: 3 min
Durchgepeitschte Reformen: Karlsruhe lässt Koalition trotz Verfahrenskritik gewähren
Karlsruhe macht den Weg frei für das neue Spargesetz der Krankenkassen: Erfahren Sie, welche Änderungen nun auf Patienten und Kliniken zukommen (Foto: dpa). Foto: Uli Deck

Im Folgenden:

  • Warum Karlsruhe die Eilanträge der Opposition gegen die schwarz-roten Reformpakete abgewiesen hat.
  • Wie das neue Krankenkassen-Sparpaket die finanzielle Belastung für Millionen Versicherte erhöhen soll.
  • Welche Änderungen beim Heizungsgesetz nach der Entscheidung aus Karlsruhe nun beschlossen werden können.

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