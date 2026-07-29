Finanzen

Europa droht ein Preisschock und ein stärker als erwarteter Anstieg des Euribor

Der 6-Monats-Euribor ist auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren geklettert. Der Anstieg dürfte sich fortsetzen, da ein unerwartet starker Anstieg der Rohölpreise Europa einen schweren Preisschock bescheren könnte.
Autor
avtor
Kristjan Kurg
29.07.2026 16:11
Lesezeit: 5 min
Europa droht ein Preisschock und ein stärker als erwarteter Anstieg des Euribor
Ölpreis, Inflation und Zinsen könnten eine riskante Kettenreaktion starten. (Foto: dpa) Foto: Daniel Karmann

Im Folgenden:

  • Wie der steigende Euribor und drohende Ölpreisschocks die europäischen Zinsmärkte belasten.
  • Warum der eskalierende Nahost-Konflikt die europäische Inflation erneut anheizen könnte.
  • Welche Zinserhöhungen der EZB im Herbst drohen, falls die Rohölpreise weiter steigen.

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Kristjan Kurg

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Kristjan Kurg ist Autor bei Äripäev, dem estnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit estnischer Perspektive auf Politik, Sicherheit und internationale Entwicklungen.

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