Finanzen

Europa droht ein Preisschock und ein stärker als erwarteter Anstieg des Euribor

Der 6-Monats-Euribor ist auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren geklettert. Der Anstieg dürfte sich fortsetzen, da ein unerwartet starker Anstieg der Rohölpreise Europa einen schweren Preisschock bescheren könnte.