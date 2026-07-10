22 Euro pro Kasten: Wie eine Allgäuer Familienbrauerei die Branche aufmischt

Wie trotzt eine Familienbrauerei dem historischen Tief beim Bierabsatz? Meckatzer Löwenbräu setzt erfolgreich auf Qualität: für 22 Euro pro Kasten (Foto: Matthias Becker). ).

Wie trotzt eine Familienbrauerei dem historischen Tief beim Bierabsatz? Meckatzer Löwenbräu setzt erfolgreich auf Qualität: für 22 Euro pro Kasten (Foto: Matthias Becker). ).

Historischer Absatzeinbruch: Die Bierbranche im Dauertief

Ein Sommer mit Fußball-Weltmeisterschaft müsste für deutsche Brauer eigentlich ein Selbstläufer sein. Seit dem 11. Juni rollt der Ball in den USA, in Kanada und in Mexiko, und in normalen Turniersommern füllt das die Kassen fast von allein, weil das halbe Land vor den Public-Viewing-Leinwänden mitfiebert und jedes Tor nach einem neuen Bier verlangt.

Diesmal aber kommt für die Brauer einiges zusammen. Gespielt wird tagsüber in Nordamerika, die Anpfiffe fallen in Deutschland weit hinter den Feierabend, mitunter erst gegen Mitternacht. Und die Elf von Julian Nagelsmann, als Gruppensieger noch Hoffnungsträger, scheiterte im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. Das große Zapfen blieb aus, und das in einem Jahr, in dem die Branche ohnehin ihren schwersten Absatzeinbruch seit Jahrzehnten verkraften muss.

Laut den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) brach der Bierabsatz im vergangenen Jahr um 6,0 Prozent ein, der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1993. Erstmals überhaupt rutschte die abgesetzte Menge unter die Schwelle von 8 Milliarden Litern. Der Pro-Kopf-Verbrauch ist binnen weniger Jahre von 100 auf gut 84 Liter gefallen.

Bis 2019 war die Zahl der Braustätten zwischen Flensburg und Oberstdorf auf einen Höchststand von 1.552 geklettert, seither haben 137 Betriebe für immer den Hahn zugedreht. Allein 2026 mussten vier Brauereien Insolvenz anmelden, von Wolters in Braunschweig, das seit 1627 braut, bis zur oberschwäbischen Schussenrieder Brauerei Ott. Selbst ein Schwergewicht wie Warsteiner schließt Braustätten und streicht Hunderte Stellen.

Die 22-Euro-Provokation im Getränkemarkt

Foto: Unbunt Creative Media

Während die nationalen Brau-Riesen ihre Margen in einem Preiskampf opfern und mit Dauerrabatten um schwindende Marktanteile feilschen, fliegt eine kleine Familienbrauerei aus dem Westallgäu stetig nach oben. Die Meckatzer Löwenbräu in der rund 3.500-Einwohner-Gemeinde Heimenkirch, Landkreis Lindau, gut 120 Mitarbeiter, schlägt sich gegen den Markttrend. Ein Kasten des Allgäuer Elixiers kostet im Getränkemarkt stolze 22 Euro, ein Bierpreis, der die Konkurrenz wie billige Massenware aussehen lässt.

Die Basis für dieses Selbstbewusstsein ist der Qualitätsanspruch des Betriebs. Er reicht bis zur Herkunft der Zutaten, mit Aromahopfen aus dem nahen Tettnang, Malz aus Oberschwaben und Hefe aus eigener Reinzucht. „Im engen Austausch mit unseren Partnern sichern wir uns die besten Rohstoffe“, sagt Michael Weiß, geschäftsführender Gesellschafter der Meckatzer Löwenbräu, in der Firmenbroschüre des Hauses.

Als erste deutsche Brauerei trägt der Betrieb zudem das „Slow-Brewing-Siegel", flankiert von zwei Jahrzehnten Umweltzertifizierung nach EMAS, dem EU-System (Eco-Management and Audit Scheme), das strengere Auflagen stellt als die gängige ISO-Norm und eine öffentliche Umwelterklärung verlangt.

Mitten im Pandemie-Jahr 2020 investierte das Unternehmen zudem rund 12 Millionen Euro in einen hochmodernen, energiesparenden Reifekeller. Das spart nicht nur 50 Tonnen CO2 pro Jahr, sondern untermauert das hauseigene Credo: „Zeit für was Gutes“.

Kopf des Mittelständlers ist Michael Weiß. Der ehemalige Präsident des Bayerischen Brauerbundes blickt entspannt auf die aktuellen Marktzahlen und wittert bereits eine Bodenbildung. Sein Hoffnungsträger im Kampf gegen den Abschwung ist das alkoholfreie Segment, in dem Meckatzer derzeit regelrecht boome, wie Weiß der Augsburger Allgemeinen (AA) sagte.

Die Unternehmenshistorie begann bereits im Jahr 1738, als in der Gemeinde Meckatz der erste Sud angesetzt wurde. 1853 kaufte die Familie Weiß den Betrieb für gerade einmal 10.000 Gulden. Als ihr Mann Gebhard 1873 starb, führte Lena Weiß, sechsfache Mutter, das Haus bis zu ihrem Tod 1886, ehe Sohn Benedikt übernahm. 1905 sicherte sich die Brauerei beim Kaiserlichen Patentamt das Recht auf ihr Weiss-Gold. Das Rezept stammt aus der Zeit um 1900. Den Markenschutz besorgte 1905 Kommerzienrat Benedikt Weiß am kaiserlichen Patentamt in Berlin, womit das Weiss-Gold zur ersten eingetragenen Allgäuer Biermarke wurde.

Der Warhol-Fan und sein Sohn

Nach dem Tod seines Cousins Benedikt im Jahr 1993 übernahm Michael Weiß die Unternehmensführung. Unter seiner Ägide reifte Meckatzer zu einer der bekanntesten Familienbrauereien zwischen Bodensee und Oberschwaben. Dafür pendelt Weiß geschickt zwischen Tradition und Moderne. Er trägt das Bundesverdienstkreuz und gilt als Verehrer Andy Warhols. Zu seinem 70. Geburtstag dankte es ihm die Belegschaft mit einer Pop-Art-Sonderedition des Haustrunks.

Der Generationswechsel läuft bereits. Seit Februar 2026 verantwortet sein 29-jähriger Sohn Constantin die Bereiche Marketing und Kommunikation, wie die Brauerei auf ihrer Website mitteilt. Dass die Wahl auf ihn fallen würde, habe sich früh angedeutet. Als die Drillinge noch im Sandkasten-Alter gewesen seien, habe einer der Brüder am Esstisch verkündet, der Constantin mache das später mit der Brauerei, wie die AA berichtet.

Constantins Vita liest sich so gar nicht nach Provinz: Studium in St. Gallen, Master in Lissabon, Braumeister-Ausbildung an der renommierten Doemens-Akademie bei München und anschließend zweieinhalb Jahre harte Schule in einer Strategieberatung. Ein sanftes Erbe sei der Chefposten nicht gewesen, heißt es in der AA; im Kreis der vier Gesellschafterfamilien habe er sich seinen Respekt erst erarbeiten müssen. Zum großen Jubiläum 2028 soll der Wechsel vollzogen sein. Dann will der Vater das operative Geschäft an den Junior übergeben, sich aber als Markenbotschafter eine strategische Hintertür offenhalten. Foto: Marcel A Mayer Photographer

Vom Allgäu nach Stuttgart und neuerdings gen Norden

Rund 180.000 Hektoliter setzt Meckatzer jährlich ab, im Branchenschnitt ist das eine überschaubare Zahl, für eine Regionalmarke jedoch eine respektable Hausnummer. Das Kernland bildet bisher das Dreieck Allgäu, Bodensee, Oberschwaben. Längst hat sich die Marke auch im hart umkämpften Raum Stuttgart in Handel und Gastronomie festgebissen.

Diese Entwicklung folgt der alten Geschichte vom Urlaubsmitbringsel, das sich im Alltag festsetzt. Die Stuttgarter lernen das Bier im Allgäu-Urlaub lieben und wollen es zu Hause nicht mehr missen. So wandert das Allgäu-Gefühl über die Landesgrenze, und was der Schwabe zwischen Nagelfluh und Bergwiese für sich entdeckt hat, bestellt er daheim einfach nach.

Constantin Weiß will die Landkarte nun gezielter abschreiten und auch in Österreich und Südtirol zulegen. Sein Vater zeigt sich überzeugt, dass noch erhebliches Potenzial bestehe, wie er der AA sagte. Selbst Getränkehändler aus Norddeutschland sollen Interesse am Allgäuer Bier bekundet haben. Wenn im Handel über eine weitere bayerische Marke neben Augustiner oder Tegernseer nachgedacht werde, so der Senior, falle zunehmend der Name Meckatzer. Foto: Unbunt Creative Media

12.000-Mitglieder-Fanclub: Kundenbindung als strategischer Schutzwall

Seit drei Jahrzehnten betreibt Meckatzer ein eigenes Kunden-Netzwerk, dessen Dimensionen mühelos mit der Mitgliederliste eines gestandenen Profi-Fußballvereins konkurrieren können. Rund 12.000 loyale Markenbotschafter überweisen jährlich einen symbolischen Beitrag von 17,38 Euro, eine Hommage an das Gründungsjahr.

Als Gegenleistung erhalten die Mitglieder ein jährlich neu designtes T-Shirt und exklusive Warengutscheine, die bei Vertriebspartnern und in der Gastronomie eingelöst werden können. Wer noch tiefer in die Markenwelt eintauchen will, nutzt den Werksverkauf. Dort agiert die Brauerei längst als Lifestyle-Ausstatter: Neben den Bierspezialitäten finden sich Badelatschen, Bekleidung und sogar hauseigener Gin und Whisky im Sortiment. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Reifewochen statt WM-Wochen

Genau diese treue Kunden-Basis ist einer der Gründe, warum Constantin Weiß den Einstieg in das Unternehmen gerade jetzt vollzieht. In schwachen Marktphasen lässt sich mit mutigen Management-Entscheidungen schlichtweg mehr Wirkung erzielen als in fetten Boom-Zeiten. Auf den kurzen Umsatzschub eines sportlichen Turniersommers wie der Fußball-WM verlässt sich im Westallgäu ohnehin niemand. Das Management kalkuliert lieber in geduldigen Reifewochen als in hektischen Spieltagen.

Und so setzt das Führungsduo auf den Ur-Instinkt seiner Kundschaft, für die am Ende des Tages kompromisslose Produktqualität zählt. Vor allem aber besitzt ein unabhängiges Familienunternehmen die Freiheit, strategische Entscheidungen zu treffen, die sich börsennotierte Konzerne im Würgegriff der Quartalszahlen längst verkneifen müssen.