Wirtschaft

Proteinboom verändert die Machtverhältnisse in der Milchindustrie

Molke galt lange als Nebenprodukt der Käseherstellung, nun wird sie zum begehrten Rohstoff eines Milliardenmarkts. Der Proteinboom treibt Preise, Investitionen und neue Geschäftsmodelle in der europäischen Milchindustrie. Für Molkereien, Lebensmittelkonzerne und Verbraucher geht es damit um weit mehr als Sportnahrung.