Wirtschaft

Proteinboom verändert die Machtverhältnisse in der Milchindustrie

Molke galt lange als Nebenprodukt der Käseherstellung, nun wird sie zum begehrten Rohstoff eines Milliardenmarkts. Der Proteinboom treibt Preise, Investitionen und neue Geschäftsmodelle in der europäischen Milchindustrie. Für Molkereien, Lebensmittelkonzerne und Verbraucher geht es damit um weit mehr als Sportnahrung.
Autor
avtor
Rima Rutkauskaitė
22.06.2026 06:00
Lesezeit: 3 min
Proteinboom verändert die Machtverhältnisse in der Milchindustrie
Proteinprodukte boomen, Molke wird knapp und teuer. (Foto: dpa | Marijan Murat) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum der Proteinboom die Milchindustrie grundlegend verändert.
  • Wie Molke vom Nebenprodukt zum begehrten Rohstoff wird.
  • Welche Investitionen Europas Molkereien jetzt vorantreiben.

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Rima Rutkauskaitė

***

Rima Rutkauskaitė ist Analystin für den Industriesektor. Sie absolvierte den damaligen Fachbereich für Journalistik der Universität Vilnius und sammelte praktische Erfahrungen in der Redaktion einer Regionalzeitung, beim litauischen Journalistenverband, bei den Nachrichtenagenturen "Agence France-Presse" und "Elta" sowie in weiteren beruflichen Stationen. Seit 2004 arbeitet sie bei "Verslo žinios" und beschäftigt sich dort intensiv mit dem Industriesektor.

 
 
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