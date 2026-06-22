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Fast 400 Jahre Biergeschichte – Brauerei Wolters beantragt Insolvenz

Die Insolvenz reiht sich in einen bundesweiten Markttrend ein: Anhaltende Absatzschwäche und gestiegene Rohstoff- und Energiekosten machen auch der Traditionsbrauerei Wolters aus Braunschweig zu schaffen. Nun muss die Brauerei ihren Geschäftsbetrieb neu aufstellen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.06.2026 15:28
Lesezeit: 2 min
Fast 400 Jahre Biergeschichte – Brauerei Wolters beantragt Insolvenz
Das Braunschweiger Traditionsunternehmen Hofbrauhaus Wolters wurde im Jahr 1627 gegründet. (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum die Traditionsbrauerei Wolters ein Insolvenzverfahren beantragen muss. 
  • Wie der historische Tiefstand beim deutschen Bierabsatz die Branche unter Druck setzt.
  • Weshalb die baden-württembergische Brauerei Ott trotz Insolvenz auf einen neuen Investor hofft.

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